Дефицит продуктов в Одесской области рассматривается как результат постепенного завершения сезона реализации старых запасов.

Дефицит продуктов в Одесской области зафиксирован на фоне нового повышения стоимости прошлогодней моркови в Украине, где за неделю цены выросли примерно на 34%, передает Politeka.

По данным рыночного мониторинга, сейчас агропроизводители реализуют остатки урожая в пределах 13–20 грн за килограмм. Такой уровень отражает постепенное истощение складских объемов и изменение баланса между предложением и стабильным спросом.

Аналитики отмечают ужесточение закупочной активности со стороны оптовых компаний и торговых сетей. Бизнес пытается сформировать дополнительные запасы, что ускоряет сокращение доступных партий у производителей.

Фермерские хозяйства сообщают о почти полном исчерпании прошлогодней моркови на хранении. Это уменьшает конкуренцию среди поставщиков и создает предпосылки для дальнейших ценовых колебаний.

В этом контексте дефицит продуктов в Одесской области рассматривается как результат постепенного завершения сезона реализации старых запасов и уменьшения переходных остатков на складах.

Несмотря на текущий рост, средняя стоимость корнеплода остается примерно на 56% ниже, чем за тот же период прошлого года. Это объясняется стартовым перенасыщением предложения в начале сезона.

Эксперты прогнозируют относительную стабильность ценовой динамики из-за постепенного истощения запасов и выравнивания спроса в розничном сегменте.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от объемов остатков на складах, логистических условий и темпов поступления новых партий продукции.

Источник: east-fruit

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