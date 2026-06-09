Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области проявилось больше всего.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области зафиксировали в Кривом Роге с 1 июня, когда часть платежей для населения была пересмотрена, сообщает Politeka.

В то же время структура жилищно-коммунальных начислений изменилась не полностью: электроснабжение для бытовых клиентов сохранено на уровне 4,32 грн за кВтч, а действующий правительственный показатель продлен до 31 октября 2026 года.

Без изменений остался и природный газ для домохозяйств, пользующихся услугами "Нефтегаза". Фиксированная цена составляет 7,96 грн. за кубометр с действием до 30 апреля 2027 года.

Самые ощутимые корректировки касаются водного блока — именно здесь Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области проявилось больше всего: с начала июня куб воды стоит 78,47 грн., где 45,66 грн. приходится на подачу, а 32,81 грн. — на отвод стоков.

Ранее суммарный показатель составил 31,37 грн за кубометр, поэтому разница превышает более чем в 2,5 раза. Тогда структура делилась между 15,97 и 15,39 грн соответственно.

Отдельно рассматривалось предложение предприятия «Кривбассводоканал», где озвучивали еще более высокий уровень — 81,44 грн за куб с другой моделью расчета.

Решение вызвало реакцию жителей: приходили электронные обращения, а также проходили публичные собрания. Несмотря на это, обновленные показатели были утверждены до завершения общественного обсуждения.

В итоге ситуация в сфере коммунальных платежей региона стала одной из обсуждаемых тем начала лета из-за резкого роста стоимости водных услуг на фоне стабильных других тарифов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как получить помощь.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: в супермаркетах переписали ценники.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: что происходит на рынке.