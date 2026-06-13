Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области оформляются только после личного обращения.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области установлены для бывших военнослужащих, не работающих и содержащих нетрудоспособных родственников в соответствии с действующими требованиями, сообщает Politeka.

Речь идет о дополнительной финансовой поддержке для лиц, завершивших службу в Вооруженных Силах или других силовых структурах. Право на такие выплаты не распространяется на граждан, проходивших только срочную подготовку.

По разъяснениям Пенсионного фонда, размер надбавки составляет около 1297 гривен за каждого иждивенца. Средства прилагаются к основному пенсионному обеспечению за выслугу лет или установленную инвалидность.

Обязательным условием является полное материальное обеспечение лица, находящегося на иждивении заявителя. К этой категории могут относиться родители, муж, жена или другие близкие родственники при наличии подтвержденного статуса.

В случае удержания нескольких лиц общий размер выплат растет пропорционально их количеству, учитываемому при расчете пособия.

Именно доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области оформляются только после личного обращения, поскольку автоматическое начисление не предусмотрено действующими правилами.

Для назначения нужно подать заявление и полный пакет документов. В список входят удостоверения личности, идентификационный код, а также справки, подтверждающие родственные связи и статус иждивенца.

Специалисты рекомендуют тщательно проверять все данные перед подачей во избежание задержек в рассмотрении обращения.

Отдельно отмечается, что актуальную информацию по оформлению можно получить через официальные ресурсы или консультации в соответствующих учреждениях.

Источник: obozrevatel

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