Подорожание продуктов в Полтавской области рассматривается как часть общенационального тренда.

Подорожание продуктов в Полтавской области фиксируется на фоне ожидаемого роста стоимости мясной и молочной продукции в Украине, где ключевым фактором остаются энергоносители и сырьевые ресурсы, сообщают эксперты, передает Politeka.

По оценкам специалистов, производственный цикл в пищевом секторе напрямую зависит от тарифов на газ, электроэнергию и стоимость зерновых культур. Конкретно эти элементы сформировывают базу себестоимости, поэтому их колебания скоро переходят в розничные цены.

Аналитики подчеркивают, что наиболее уязвимыми остаются мясо и молочные товары. Рост затрат на энергоснабжение или кормовую базу автоматически увеличивает конечную цену потребителя.

В то же время, в летний период на рынке яиц наблюдается противоположная динамика. Увеличение предложения со стороны частных хозяйств увеличивает конкуренцию и частично сдерживает ценовое давление.

Поэтому крупные производители вынуждены корректировать коммерческие стратегии и адаптироваться к новым условиям реализации продукции на внутреннем рынке.

В этом контексте удорожание продуктов в Полтавской области рассматривается как часть общенационального тренда, где формирование цен определяется затратами на энергию, корма и логистические процессы.

Специалисты подчеркивают, что краткосрочное удешевление отдельных категорий не изменяет общую тенденцию. Основное давление на рынок сохраняется из-за энергетической составляющей.

Также следует отметить, что дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от тарифной политики, стоимости сырья и стабильности производственных затрат в аграрном секторе.

Источник: expert.in.ua

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