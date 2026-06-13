Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области будет перечислена для граждан, после выхода на заслуженный отдых продолжают официально работать, сообщает Politeka.

Общего повышения пенсионных выплат с 1 июня в Украине не планируется, однако отдельные категории граждан все же ощутят финансовое улучшение.

В первую очередь обновление денежной помощи для пенсионеров в Николаевской области коснется работающих лиц, которые по состоянию на апрель успели приобрести не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа.

Для таких граждан Пенсионный фонд произведет автоматический перерасчет. Вместе с обновленными суммами пожилые люди получат дополнительные средства сразу за два предыдущих месяца, а именно за апрель и май.

Такая задержка финансирования носит технический характер, поскольку работодатели представляют отчетность об уплате единого социального взноса с опозданием.

Необходимые данные для начислений поступают в органы Пенсионного фонда только во второй половине мая.

Также в июне будет продолжаться начисление регулярных возрастных надбавок. Эта денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области выплачивается людям, достигшим солидного возраста.

Для пенсионеров от 70 до 74 лет сумма ежемесячной доплаты составляет 300 гривен. Граждане от 75 до 79 лет получают фиксированную надбавку в размере 456 гривен.

Самый высокий уровень доплат предусмотрен для лиц, которым исполнилось 80 лет и старше, у них дополнительно 570 гривен ежемесячно.

Важно учитывать, что указанную надбавку начинают начислять не с первого числа календарного месяца, а со дня рождения лица.

Источник: expert.in.ua

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