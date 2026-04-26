Саме тут дефіцит продуктів у Київській області проявляється у скороченні обсягів якісних яблук.

Дефіцит продуктів у Київській області фіксується на тлі зростання імпорту мінеральних добрив у першому кварталі 2026 року, який досяг 1,2 млн тонн та перевищив минулорічний показник на 13%, передає Politeka.

Попри збільшені постачання, баланс між попитом і пропозицією на аграрному ринку залишається нестійким. Аналітики відзначають, що попит зростає швидше, ніж можливості його покриття.

Додатковими факторами виступають весняні польові роботи, розширення посівних площ, логістичні затримки та коливання світових цінових індикаторів.

Внутрішній виробничий сектор не забезпечує повного закриття потреб, тому залежність від зовнішніх поставок зберігається. Учасники ринку змушені коригувати витрати та змінювати канали забезпечення ресурсами.

Окремо експерти звертають увагу на плодоовочевий сегмент. Саме тут дефіцит продуктів у Київській області проявляється у скороченні обсягів якісних яблук.

Причину пов’язують із особливостями попереднього сезону. Частину врожаю закладали на зберігання у перезрілому стані, що погіршило товарні характеристики та зменшило придатні для реалізації запаси.

Додатковий вплив мав нерівномірний підхід до технологій регулювання достигання. Через це плоди швидше втрачали якість під час зберігання, що звузило пропозицію на ринку.

Експерти прогнозують, що подальша динаміка залежатиме від логістичних рішень, результатів нового збору та стабільності постачальних ланцюгів.

Також варто зауважити, що фахівці продовжують оцінювати ситуацію на ринку в межах поточного сезону.

Джерело: agrotimes, io.ua

Останні новини України:

