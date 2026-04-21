Графики отключения света в Днепропетровской области на 22 апреля продлятся почти весь день в нескольких населенных пунктах, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».

Графики отключения света в Днепропетровской области на 22 апреля будут действовать по десяткам адресов. Так, 22 апреля с 07:30 до 18:00 не будет электричества в городе Зеленодольск по адресам:

Будивельна: 1;

Зализнычна: 25;

Садова: 2;

Свитанкова: 16.

Кроме этого, 22.04.2026 года нестручки охватят город Жовти Воды с 07:30 до 18:00 на улицах:

Вербова — 17, 19

Вереснева — 1, 2, 4-14, 16-25, 27-29, 31-50, 52-58, 60-70, 72, 74

Волошкова — 2-5, 7-19 (непарные)

Героїв УПА — 1, 1Г, 2-22, 24-27, 27А, 28-32, 32А, 33-44, 46-61, 63, 67-79 (непарные), 83-99 (непарные), 103-111 (непарные)

Грыгория Сковороды — 1-4, 6, 8, 9, 11-24, 26-31, 33-35, 38, 41, 43-45, 45А, 46-61, 61А, 62Б, 63-91, 91А, 92-102, 104-162 (парні), 166-182 (парные), 182А, 184, 186, 190-196 (парні), 200-206 (парні)

Даныла Нечая — 1, 2А, 3-5, 7-14, 16-31, 33-48, 50-52, 54-64, 66-72 (парные)

Донбасивська — 1-4, 6-16, 18-36, 38-48, 50-53, 55-69 (непарні), 75

Жовторичанська — 5

Зарична — 1-6, 10-16 (парные)

Зелена — 1-18, 20, 22, 23А, 24-27, 28А, 29, 30А, 31-33, 35-39, 40А, 41-46, 48-52, 54, 56, 59-62, 64, 68

Калынова — 2, 3, 8, 16

Кооператывна — 2, 8, 12, 31-47 (непарные), 84, 86, 88, 92-100 (парные), 104, 112-118 (парні), 124, 126

Леси Украинкы — 1-3, 5, 7-14, 14А, 15-18, 20-26 (парные)

Литературна — 1, 1А, 3-23 (непарные), 23А, 25-33 (непарные)

Мостова — 3-13, 15-23, 25-29, 31-33, 35, 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (парные)

М. Пошедина — 13, 23, 25, 27

Музейна — 13

Набережна — 1А, 3-5, 7-12, 15-16, 18-21, 23-27, 30-34, 36-40, 42-45, 47, 49-54, 56-66, 68, 70-82, 84, 86-93, 95-103, 105-119, 121-126, 129, 133

Наукова — 1-9, 11, 13-19

Пивденна — 1, 1А, 2, 3, 5-15, 19, 21

Поштова — 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-55, 57, 59, 61

Сергия Федорченка — 1-5, 7-9, 11-19 (непарные), 25-31 (непарнфе)

Соборна — 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3В, 4-16, 16А, 17-33, 35, 39-57 (непарные), 85

Тыха — 1А, 3-7, 9-16, 18-25, 27-29, 31-51, 53-58, 60

Транспортна — 1, 10Г, 14

Украинська — 34А, 43, 45, 46, 48

Футбольна — 1-5, 5А, 6-11, 14, 18-30, 32, 33, 35-39, 41-44, 46, 47, 49-55, 57-76, 78, 82-88 (парні), 90А

Шкильна — 5, 8-12, 12Б, 13-17, 19-21, 23-29, 31, 33-39, 41-49 (непарные)

Ярова — 2

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 08:00–18:00 (на 10 часов подряд в селе Вильне:

Абрыкосова — 1; 2; 3; 4; 5; 5/А; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 15/А; 17; 18; 20; 20/А; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27/А; 30; 32; 33; 34; 35; 37; 39; 40; 41; 42А; 43; 44; 44/А; 46/А; 47; 48; 48/А; 49; 52; 55; 57; 58; 59; 60; 62; 64; 66; 68

Васылькова — 1; 2; 4; 6; 6/А; 7; 8; 8/А; 9; 10

Вышнева — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27/А; 29; 31; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 46; 48

Дачна — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Затышна — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7/А; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18

Калынова — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18/А; 19; 20; 21; 23; 24; 26; 28; 30; 31; 33; 35; 39; 43; 45; 47; 49; 53

Квиткова — 8/З.ДІЛ.

Кыивська — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11/А; 12; 13; 14; 15/А; 16; 17; 18; 19; 19/А; 19/В; 19/Г; 19Д; 19Е; 20; 21; 21/А; 22; 22/А; 23; 24; 26; 27; 28; 29/А; 30; 31; 31/А; 31/Б; 31/В; 31/Г; 31Д; 31Е; 31Ж; 31З; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47/А; 48; 48/А; 49; 50; 51/А; 52; 53

Котляревського — 1; 1/А; 2; 3; 4; 5; 6; 6/А; 8/А; 8/Б; 14

Леваневського — 1; 1/А; 2; 4; 6; 7/А; 7А; 8; 9; 10; 10-А; 10Б; 10В; 10Г; 10Д; 10Е; 11; 12; 13; 14; 15; 15/А; 16; 16/А; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 28; 30

Лыпова — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19/А; 19/Б; 19/В; 19/Г; 20; 21; 22; 23/А; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 35/А; 37; 38; 39; 43; 44; 45; 46; 48

Лисова — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17/А; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25/А; 27/А; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40

Миру — 1; 1/А; 2; 3; 3/А; 3/Б; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Мичурина — 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8/А; 9; 10; 10/А; 11; 12; 12/А; 13; 15; 16

Московська — 2; 3/А; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 10/А; 11; 11/А; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 23/Б; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 38; 40; 42; 42/А; 44; 46; 47

Осиння — 1; 1/В; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 11/А; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 23/А; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 34/А; 35; 36; 37; 37/А; 38; 39; 39/А; 40; 41; 42; 43; 43/А; 44; 45; 46; 47; 47/А; 48; 49; 49/А; 50; 51/А; 52; 53; 54; 54/А; 56; 57; 58; 59; 59/А; 60; 60/А; 62; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78

Першотравнева — 1; 2; 3; 4; 5; 5/А; 7; 8; 9; 9/А; 10; 12; 14; 16; 17; 20; 21; 27; 30; 31; 41; 43; 44; 45/А; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 55; 56

Польова — 1; 2; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 24; 26; 28; 30

Садова — 9; 10/Г; 17; 18; 20; 21; 21/А; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30

Самарська — 1; 1/А; 2; 3; 5; 7

Сонячна — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 6/А; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 17/А; 18; 19; 20/Б; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 35/А; 36; 37; 37/А; 38; 41; 43

Степова — 2; 6; 8/А; 8/Б; 8/В; 10; 23; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36/А; 38; 40; 42; 44; 62/А; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78

Чкалова — 1; 2; 3; 4; 5/КВ.1; 6; 7; 7/А; 9; 10; 11; 12; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 28/А; 33; 35; 38

Шмидта — 1; 2; 2/А; 5; 5/А; 6/А; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 22/А; 23; 26; 28; 30

Шовковычна — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 63; 65; 67.

Последние новости Украины:

