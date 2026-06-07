График отключения газа в неделю с 8 по 14 июня в Николаевской области касается исключительно периода выполнения работ.

График отключения газа в неделю с 8 по 14 июня в Николаевской области будет введен 8 июня, передает Politeka.

В регионе с 09:00 8 июня 2026 г. запланировано временное прекращение распределения природного ресурса для ряда потребителей через организационные мероприятия на ГРС «Вознесенск-1» и подготовку системы к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Работы проводит Николаевский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины». Возобновление подачи произойдет после завершения технических процедур, связанных с уменьшением потерь и проверкой оборудования.

Информацию об этом предоставляет Николаевский филиал " Газсети ".

Под ограничения подпадают адреса:

ул. Черемшинова (Савицкой Светланы), ул. Потебные Александра (Гайдара), ул. Поповича, ул. Парковая (Терешковой), ул. Юцевича Емельяна (Карбышева), ул. Николаева, ул. Миколайчука Ивана (Курчатова), ул. Плодовая (Стасовая), ул. Благовестная (Буденного).

Специалисты отмечают, что график отключения газа на неделю с 8 по 14 июня в Николаевской области касается исключительно периода выполнения работ и может быть скорректирован в зависимости от темпов технического обслуживания.

Жителей просят заранее перекрыть приборы и соблюдать стандарты безопасности во время восстановительных процессов.

Подготовительные мероприятия проводятся в рамках планового технического обслуживания газовых сетей. Специалисты проверяют состояние оборудования и соединений на всех этапах работ. Отдельное внимание уделяется выявлению возможных утечек и их оперативному устранению. Такие проверки позволяют повысить стабильность системы в период пиковой нагрузки. После завершения работ газоснабжение постепенно возвращается в штатный режим.

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