Графики отключения света в Черкасской области в неделю с 8 по 14 июня охватят десятки адресов, но ограничения носят плановый характер, пишет Politeka.net.
Энергетические компании уточняют, что графики отключения света в Черкасской области на неделю с 8 по 14 июня носят временный характер и связаны с проведением плановых работ на объектах электросетей. Жителям советуют заранее проверять актуальные графики, чтобы учесть возможные ограничения при ежедневном планировании.
08.06.2026 года будут выключать электричество с 08:00 до 17:00. Свет снова под вопросом, но обесточат отдельные населенные пункты:
- город. Шпола ул. Лозуватська, Межакова, Ивана Богуна
- село Крымкы ул. Михайловская, Лисова
- село Скотареве ул. Новоселыця / хозяйство
- село Васылькив ул. Прохорова Д., Е. Лысенко (крест), Набережна (частично), пер. Вишневый / магазин «Продукты» (на кресте)
09.06.2026 года с 08:00 до 17:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света по следующим адресам:
- с. Журавка вул. Шахтянська
- город Шпола ул. Зарична, Трохыма Зинькивського, Выноградна, Степана Бена, Лысенка
10.06.2026 года с 08:00 до 17:00 свет будет отсутствовать. Ограничения коснутся следующих населённых пунктов:
- город Шпола ул. Лозуватська, Межакова, Ивана Богуна
- с. Журавка ул. Благовисна
- с. Капустыне ул. Подолынського, Лисова
12.06.2026 будут выключать электричество с 8 часов утра, ориентированное время возвращения электричества - 17 час. Обесточение будет продолжаться в следующих населенных пунктах:
- город Шпола ул. Злагоды, Лозуватська (район Мальчыка), Межакова / ГРП
- с. Соболивка ул. Пятыхаткы, Кулишивка.
Источник: Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громaди
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