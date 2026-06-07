Жителям советуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Черкасской области на неделю с 8 по 14 июня.

Графики отключения света в Черкасской области в неделю с 8 по 14 июня охватят десятки адресов, но ограничения носят плановый характер, пишет Politeka.net.

Энергетические компании уточняют, что графики отключения света в Черкасской области на неделю с 8 по 14 июня носят временный характер и связаны с проведением плановых работ на объектах электросетей. Жителям советуют заранее проверять актуальные графики, чтобы учесть возможные ограничения при ежедневном планировании.

08.06.2026 года будут выключать электричество с 08:00 до 17:00. Свет снова под вопросом, но обесточат отдельные населенные пункты:

город. Шпола ул. Лозуватська, Межакова, Ивана Богуна

село Крымкы ул. Михайловская, Лисова

село Скотареве ул. Новоселыця / хозяйство

село Васылькив ул. Прохорова Д., Е. Лысенко (крест), Набережна (частично), пер. Вишневый / магазин «Продукты» (на кресте)

09.06.2026 года с 08:00 до 17:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света по следующим адресам:

с. Журавка вул. Шахтянська

город Шпола ул. Зарична, Трохыма Зинькивського, Выноградна, Степана Бена, Лысенка

10.06.2026 года с 08:00 до 17:00 свет будет отсутствовать. Ограничения коснутся следующих населённых пунктов:

город Шпола ул. Лозуватська, Межакова, Ивана Богуна

с. Журавка ул. Благовисна

с. Капустыне ул. Подолынського, Лисова

12.06.2026 будут выключать электричество с 8 часов утра, ориентированное время возвращения электричества - 17 час. Обесточение будет продолжаться в следующих населенных пунктах:

город Шпола ул. Злагоды, Лозуватська (район Мальчыка), Межакова / ГРП

с. Соболивка ул. Пятыхаткы, Кулишивка.

Источник: Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громaди

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