На рынке труда появились новые предложения, среди которых работа для пенсионеров в Днепропетровской области, поэтому рассказываем об этом больше.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области представлена ​​в числе актуальных вакансий, опубликованных на платформе work.ua, сообщает Politeka.

Работодатели предлагают разные форматы занятости, что позволяет выбирать варианты в зависимости от физических возможностей, опыта и желаемого графика.

Одно из предложений - работа для пенсионеров в Днепропетровской области водителем на авто компании в медицинской лаборатории Centrolab.

Заработная плата составляет от 17 000 до 22 000 грн с полностью официальным трудоустройством и доплатами. Обязанности предусматривают курьерскую доставку грузов по городу.

Кроме этого, автопарк Way Up Drive предлагает водительскую должность такси на автомобилях компании через сервис Uklon с доходом от 35 000 до 45 000 грн и процентом от кассы.

Работодатель отмечает, что график гибок и может подстраиваться под нужды работника, что позволяет выбирать как полную, так и частичную занятость.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области доступна и в сфере общественного питания. К примеру, международная сеть ресторанов KFC приглашает работников на позицию члена бригады ресторана.

Данная должность предусматривает дневные и ночные смены, исполнение обязанностей кассира, кухонного работника или уборщика. Опыт не обязателен, главное требование состоит в желании работать.

Таким образом, трудоустроиться можно в самых разных сферах. Для многих вакансий даже не нужен особый опыт.

Все вакансии предусматривают официальное трудоустройство, разные уровни заработной платы и возможность выбрать удобный график.

