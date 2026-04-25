На ринку праці з’явилися нові пропозиції, серед яких є робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області, тому розповідаємо про це більше.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області представлена серед актуальних вакансій, опублікованих на платформі work.ua, повідомляє Politeka.

Роботодавці пропонують різні формати зайнятості, що дозволяє обирати варіанти залежно від фізичних можливостей, досвіду та бажаного графіка.

Однією з пропозицій є робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області водієм на авто компанії в медичній лабораторії Centrolab.

Заробітна плата становить від 17 000 до 22 000 грн, із повністю офіційним працевлаштуванням та доплатами. Обовʼязки передбачають кур’єрську доставку вантажів по місту.

Окрім цього, автопарк Way Up Drive пропонує посаду водія таксі на автомобілях компанії через сервіс Uklon із доходом від 35 000 до 45 000 грн і відсотком від каси.

Роботодавець зазначає, що графік є гнучким і може підлаштовуватися під потреби працівника, що дозволяє обирати як повну, так і часткову зайнятість.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступна і в сфері громадського харчування. Наприклад, міжнародна мережа ресторанів KFC запрошує працівників на позицію члена бригади ресторану.

Дана посада передбачає денні та нічні зміни, виконання обов’язків касира, кухонного працівника або прибиральника. Досвід не є обов’язковим, головне вимога полягає у бажанні працювати.

Таким чином, працевлаштуватися можна у найрізноманітніших сферах. Для багатьох вакансій навіть не потрібний спеціальний досвід.

Усі вакансії передбачають офіційне працевлаштування, різні рівні заробітної плати та можливість обрати зручний графік.

