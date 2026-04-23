Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области рассматривается как часть более широкого процесса коррекции энергетического рынка Украины.

Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области в 2026 г. остается предметом обсуждений в рамках государственной энергетической политики, сообщает Politeka.

В апреле большинство бытовых клиентов «Нафтогаза» – около 98% домохозяйств – продолжают оплачивать газ по фиксированному тарифу 7,96 грн за кубометр. Действующий пакет «Фиксированный» действует до 30 апреля, при этом официальных решений по его продлению пока не обнародовали.

В то же время, правительственные сигналы свидетельствуют, что в краткосрочной перспективе нынешний уровень могут сохранить без изменений. Однако на среднюю и длинную дистанцию ​​возможный пересмотр цен выглядит реалистичным из-за экономических факторов и рекомендаций международных партнеров.

Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области рассматривается как часть более широкого процесса коррекции энергетического рынка Украины, где ключевым вопросом остается соотношение рыночной стоимости и платежеспособности населения.

Профильные органы уже перешли к этапу моделирования сценариев. Речь идет о расчетах возможных вариантов будущей цены во избежание резкого роста долговой нагрузки среди потребителей. Аналитики предостерегают, что стремительное повышение может повлиять на уровень оплат и стабильность системы снабжения.

В Кабинете министров подчеркивают: поддержка доступной стоимости энергоресурсов остается социально значимым приоритетом. При этом признается, что после завершения действия временных механизмов сдерживания удерживать текущие показатели будет сложнее.

Таким образом, окончательное решение о будущих расценках еще не принято. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от экономических расчетов и общей стратегии энергетического сектора страны.

