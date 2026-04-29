Предстоящее подорожание проезда в Днепре стало наиболее обсуждаемой темой среди местных жителей, ежедневно пользующихся общественным транспортом.

На заседании исполнительного комитета Днепровского городского совета 28 апреля 2026 г. одним из главных вопросов стало подорожание проезда в Днепре, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Днепре было вынесено первым пунктом повестки дня как вопрос установления предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Докладчиком выступал заместитель городского головы Игорь Маковцев. Согласно проекту решения, который будут обсуждать члены исполкома, предлагается установить новый тариф на уровне 25 грн.

Это касается маршрутов, которые работают в обычном режиме движения и не входят в систему государственного или регионального заказа.

Таким образом, подорожание проезда в Днепре может официально закрепить новую стоимость поездок в городском транспорте.

Кроме транспортного вопроса, на заседании рассматривались и другие проекты решений. Речь шла об утилизации рекламных средств, а также о порядке размещения рекламы на транспорте и в лифтах домов коммунальной собственности.

Соответствующие доклады представляли директор департамента торговли и рекламы Днепровского городского совета Андрей Пильченко.

Также в повестке дня был предусмотрен блок вопросов, связанных с коммунальной собственностью и предоставлением разрешений на строительство.

Однако сам вопрос поднятия тарифов стал наиболее чувствительным и важным для местных жителей. Ведь для них это означает больше затрат на транспорт.

С этим уже столкнулись многие города области и по Украине.

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше уже с 1 апреля.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.