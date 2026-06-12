Доплаты пенсионерам в Кировоградской области не назначаются автоматически.

Доплаты пенсионерам в Кировоградской области остаются доступными для бывших военных, которые не работают и обеспечивают нетрудоспособных членов семьи, сообщает Politeka.

Речь идет о государственной помощи гражданам, уволенным со службы в военных формированиях. Право на такую ​​поддержку имеют представители разных категорий, включая офицерский состав. Исключение касается только тех, кто проходил срочную подготовку.

По информации Пенсионного фонда , ежемесячная надбавка составляет около 1297 гривен на одного иждивенца. Начисление производят вместе с обеспечением за выслугу или выплатами, связанными с установленной инвалидностью.

Главным основанием для получения средств является полное материальное обеспечение близкого человека. Заявитель должен оставаться основным источником дохода такого родственника.

В перечень могут входить отец, мать пожилого возраста, лицо с инвалидностью или нетрудоспособный муж или жена. В отдельных ситуациях учитывают также других близких в соответствии с действующими правилами.

Если гражданин содержит нескольких человек, общий размер финансовой поддержки увеличивается в зависимости от их количества.

В то же время, доплаты для пенсионеров в Кировоградской области не назначаются автоматически. Для оформления необходимо обратиться в соответствующее учреждение и подать заявление.

Вместе с обращением нужно предоставить удостоверение личности, налоговый номер, а также подтверждение семейных связей и факт пребывания на иждивении.

Специалисты советуют заранее подготовить весь пакет бумаг во избежание дополнительных проверок и сократить срок рассмотрения.

Подробные разъяснения по процедуре можно получить через территориальные отделения профильного ведомства или на официальных информационных площадках.

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