На засіданні виконавчого комітету Дніпровської міської ради 28 квітня 2026 року одним із головних питань стало подорожчання проїзду у Дніпрі, повідомляє Politeka.
Подорожчання проїзду у Дніпрі було винесено першим пунктом порядку денного як питання про встановлення граничних тарифів на перевезення пасажирів і багажу на міських автобусних маршрутах загального користування.
Доповідачем виступав заступник міського голови Ігор Маковцев. Згідно з проєктом рішення, який обговорюватимуть члени виконкому, пропонується встановити новий тариф на рівні 25 грн.
Це стосується маршрутів, які працюють у звичайному режимі руху та не входять до системи державного або регіонального замовлення.
Таким чином, подорожчання проїзду у Дніпрі може офіційно закріпити нову вартість поїздок у міському транспорті.
Окрім транспортного питання, на засіданні розглядали і інші проєкти рішень. Зокрема, йшлося про утилізацію рекламних засобів, а також про порядок розміщення реклами на транспорті та в ліфтах будинків комунальної власності.
Відповідні доповіді представляли директор департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради Андрій Пильченко.
Також у порядку денному було передбачено блок питань, пов’язаних із комунальною власністю та наданням дозволів на будівництво.
Однак, саме питання підняття тарифів стало найбільш чутливим і важливим для місцевих жителів. Адже для них це означає більші витрати на транспорт.
Із цим вже зіштовшнулося багато міст області та по Україні.
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли
Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.
Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.