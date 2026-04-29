На засіданні виконавчого комітету Дніпровської міської ради 28 квітня 2026 року одним із головних питань стало подорожчання проїзду у Дніпрі, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Дніпрі було винесено першим пунктом порядку денного як питання про встановлення граничних тарифів на перевезення пасажирів і багажу на міських автобусних маршрутах загального користування.

Доповідачем виступав заступник міського голови Ігор Маковцев. Згідно з проєктом рішення, який обговорюватимуть члени виконкому, пропонується встановити новий тариф на рівні 25 грн.



Це стосується маршрутів, які працюють у звичайному режимі руху та не входять до системи державного або регіонального замовлення.

Таким чином, подорожчання проїзду у Дніпрі може офіційно закріпити нову вартість поїздок у міському транспорті.

Окрім транспортного питання, на засіданні розглядали і інші проєкти рішень. Зокрема, йшлося про утилізацію рекламних засобів, а також про порядок розміщення реклами на транспорті та в ліфтах будинків комунальної власності.

Відповідні доповіді представляли директор департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради Андрій Пильченко.

Також у порядку денному було передбачено блок питань, пов’язаних із комунальною власністю та наданням дозволів на будівництво.

Однак, саме питання підняття тарифів стало найбільш чутливим і важливим для місцевих жителів. Адже для них це означає більші витрати на транспорт.

Із цим вже зіштовшнулося багато міст області та по Україні.

