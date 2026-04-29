Майбутнє подорожчання проїзду у Дніпрі стало найбільш обговорюваною темою серед місцевих жителів, які щодня користуються громадським транспортом.

На засіданні виконавчого комітету Дніпровської міської ради 28 квітня 2026 року одним із головних питань стало подорожчання проїзду у Дніпрі, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Дніпрі було винесено першим пунктом порядку денного як питання про встановлення граничних тарифів на перевезення пасажирів і багажу на міських автобусних маршрутах загального користування.

Доповідачем виступав заступник міського голови Ігор Маковцев. Згідно з проєктом рішення, який обговорюватимуть члени виконкому, пропонується встановити новий тариф на рівні 25 грн.

Це стосується маршрутів, які працюють у звичайному режимі руху та не входять до системи державного або регіонального замовлення.

Таким чином, подорожчання проїзду у Дніпрі може офіційно закріпити нову вартість поїздок у міському транспорті.

Окрім транспортного питання, на засіданні розглядали і інші проєкти рішень. Зокрема, йшлося про утилізацію рекламних засобів, а також про порядок розміщення реклами на транспорті та в ліфтах будинків комунальної власності.

Відповідні доповіді представляли директор департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради Андрій Пильченко.

Також у порядку денному було передбачено блок питань, пов’язаних із комунальною власністю та наданням дозволів на будівництво.

Однак, саме питання підняття тарифів стало найбільш чутливим і важливим для місцевих жителів. Адже для них це означає більші витрати на транспорт.

Із цим вже зіштовшнулося багато міст області та по Україні.

Останні новини України:

