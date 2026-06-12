Подорожание проезда в Сумах в данном случае рассматривается как часть более широкого пересмотра финансовой модели функционирования общественного транспорта в городе.

Подорожание проезда в Сумах рассматривается городскими властями в рамках нового проекта распорядительного документа, вынесенного на публичное обсуждение, сообщает Politeka.

Инициативу подготовила военная администрация города. Она предусматривает пересмотр стоимости пассажирских перевозок, как в пределах Сум, так и на пригородных маршрутах. Решение пока не окончательно и находится на этапе согласования.

Согласно обнародованным предложениям, тариф на городские поездки может возрасти с 15 до 20 гривен. Отдельно рассматривается и стоимость маршрута до Песчаного — предварительно планируют установить на уровне 28 гривен за поездку.

Перевозчики объясняют возможные изменения ростом затрат, накопившихся за последний период. Среди ключевых факторов называют подорожание горючего, повышение цен на запчасти и ремонтные работы. Дополнительное влияние оказывают повышение минимальной заработной платы, общие операционные расходы и сложная ситуация безопасности, что влияет на стабильность работы транспорта.

Удорожание проезда в Сумах в данном случае рассматривается как часть более широкого пересмотра финансовой модели функционирования общественного транспорта в городе.

Пока документ остается проектом и требует дальнейших обсуждений и окончательного решения перед возможным внедрением новых тарифов.

Кроме того, в Сумах также сообщалось о новой системе оплаты проезда.

Внутри маршрутки установили QR-коды. Пассажиры сканируют их смартфоном и подтверждают списание средств в приложении. Операция занимает несколько секунд и не требует использования наличных денег.

Пилотный этап должен проверить стабильность работы платформы и поведение пользователей в реальных перевозочных условиях. Собранные данные планируется использовать для возможного расширения проекта на другие городские линии.

Специалисты транспортной сферы отмечают, что цифровой формат может ускорить посадку пассажиров и снизить нагрузку на водителей во время расчетных операций.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Сумах: как именно выросли цены на билеты.

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Сумской области: по каким причинам это может произойти.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какие новые цены могут быть установлены.