Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре доступны для граждан, состоящих на учете в городском центре социальных служб и нуждающихся в дополнительной поддержке.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре утверждены решением исполнительного комитета городского совета и реализуются в рамках муниципальной программы поддержки социально уязвимых категорий населения, передает Politeka.

По информации департамента социальной политики, в городе организована выдача гуманитарных наборов для внутренне перемещенных лиц и пожилых людей. Инициатива направлена ​​на обеспечение базовых потребностей оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Первоочередно помощь получают граждане, проживающие в местах временного компактного расселения, в частности, в шелтерах, и зарегистрированные в областном центре после 24 февраля 2022 года.

В список получателей входят представители уязвимых групп: люди постарше, лица с инвалидностью, матери с детьми, а также законные представители малолетних или недееспособных лиц. Отдельно учитываются дети от трех до 18 лет.

Кроме того, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре доступны для граждан, состоящих на учете в городском центре социальных служб и нуждающихся в дополнительной поддержке.

Для получения наборов необходима регистрация по месту проживания. Оформление осуществляется через управление социальной защиты населения.

Гуманитарные пакеты включают продукты длительного хранения: мясные и рыбные консервы, готовые блюда, паштет, чай, кофе, сахар, макаронные изделия быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

В городском совете подчеркивают, что программа действует для обеспечения минимальных потребностей населения и поддержки наиболее уязвимых жителей общины.

