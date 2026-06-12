Право на денежную помощь в Одесской области имеют не все пенсионеры, а только категории.

Часть пенсионеров в Одесской области имеет право на денежную помощь, однако значительное количество граждан не знают о возможности получения такой поддержки, сообщает Politeka.net.

Речь идет об отдельных выплатах к пенсии, которые не начисляются автоматически. Для их назначения необходимо подтвердить соответствие установленным критериям и подать заявление в Пенсионный фонд Украины. В частности, одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет могут оформить ежемесячную доплату по уходу в размере 1 038 гривен.

В ПФУ отмечают, что такая помощь назначается только при условии прохождения медицинского обследования и получения вывода врачебно-консультативной комиссии (ЛКК). После этого лицо должно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд и предоставить необходимый пакет документов.

Право на денежную помощь в Одесской области имеют пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получающие пенсию по возрасту, проживающие самостоятельно и не имеющие трудоспособных родственников, обязанных их содержать. Отдельным условием также подтверждена медицинским заключением потребность в постоянном уходе.

Оформление производится исключительно по заявительному принципу. Для этого заявитель проходит ЛКК, подает обращение в Пенсионный фонд и добавляет документы, среди которых паспорт, право на доходы и медицинское заключение.

В то же время в ПФУ напоминают, что граждане в возрасте от 70 лет получают также ежемесячные компенсационные надбавки по возрасту. Они начисляются автоматически и не требуют дополнительного обращения, однако действуют при условии, что размер пенсии не превышает 10340 гривен.

Размер возрастных доплат зависит от возраста пенсионера: после 70 лет предусмотрено 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен. При этом эти прибавки не суммируются между собой.

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