В Черниговской области на 13 июня, в субботу, введены новые плановые графики отключения электроэнергии.

Графики отключения света в Черниговской области на 13 июня будут продолжаться из-за плановых работ в электросетях , сообщает издание Politeka.net.

В Черниговской области на 13 июня, в субботу, введены новые плановые графики отключения электроэнергии. Временные ограничения связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры.

По информации АО «Черниговоблэнерго», с 06:00–18:00 в городе Нижын будут выключать электричество. С самого утра свет исчезнет по следующим адресам:

Володымыра Вернадського — 13А

Лукяненка Левка — 7

Незалежности — 19, 21, 23, 34, 36, 42, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 42А, 42А/1, 42Б, 42В, 42Г, 42Д

Носивськый Шлях — 19, 21, 23, 29, 52, 56, 17Б/17А, 19а, 21А, 21Б, 50А, 50А/2, 50Б, 52А, 52А/1, 52Б, 52В, 54А, 54Д, 54Д/1

Обижджа — 106А, 114, 114/1, 116, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116А, 116Б, 116В, 118А, 118Б, 118Г, 119, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 123

Робоча — 2В

Сынякивська — 116

Чехова — 31

Шевченка — 89, 96, 102, 102А, 104, 104/1, 104/2, 104/3, 104А, 105А, 107, 107А, 109, 109/7, 110, 110В, 110/112, 112а, 112/2, 112/3, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114а, 116, 116/1, 118, 118/3, 118В, 118М, 120, 120/1, 120/2, 120/7, 124, 124Б/1

С 08:00–20:00 также не будет электричества в городе Нижын, однако дополнительные графики отключения касаются только следующих улиц:

30 Рокив — 3

Безбородька — 5

Кооператывна — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Овдиивська — 198, 198/1, 198а, 198б, 198в

Успенська — 12

В этот же день, с 08:00–19:00 дополнительные графики отключения света коснутся города Прылукы, однако ограничат только следующие адреса:

Васыля Совачива — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 14А, 14Б/3, 14Г, 15, 16, 25, 27

Гетьмана Сагайдачного — 79, 126, 126В

Дослидна-Ботанична — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Юрия Мирюты — 25А, 26А, 32.

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