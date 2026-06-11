Дефицит фруктов в Днепропетровской области становится частью более широкой тенденции сокращения косточковых культур по стране.

Дефицит фруктов в Днепропетровской области возник из-за погодных аномалий и падения урожайности, что влияет на общеукраинское предложение, сообщает Politeka.

Аналитические подсчеты показывают существенное проседание сбора абрикосов и персиков. Для первых потери оцениваются в пределах 40–60%, для вторых — примерно 30–50% многолетней нормы. Основным фактором стали весенние похолодания, пришедшиеся на критический период формирования завязи.

Наиболее уязвимыми оказались центральные и южные территории, где цветение стартует раньше, а деревья сильнее реагируют на резкие температурные колебания. Там зафиксировано наибольшее повреждение плодовых насаждений.

Поэтому внутренний рынок может столкнуться с нехваткой продукции даже при условии частичного импорта. Баланс снабжения остается неустойчивым, а логистические потоки не перекрывают потерь.

В этом контексте дефицит фруктов в Днепропетровской области становится частью более широкой тенденции сокращения косточковых культур по стране.

Дополнительно рассматриваются возможности импорта из Турции, Греции, Испании и Молдовы. Однако эти поставки способны частично компенсировать снижение внутреннего производства.

Ценовые сценарии остаются разными: при умеренном сокращении возможен рост на 20–30%, а при более глубоком дефиците — до 50–80%.

Абрикосы традиционно наиболее чувствительны к весенним заморозкам, ведь даже короткое похолодание во время цветения резко снижает потенциальный урожай.

Длительные холодные периоды усиливают эффект потерь, тогда как непродолжительные частично могут компенсироваться естественными процессами восстановления завязи.

В целом, ситуация в регионе вписывается в общеевропейскую динамику сокращения предложения косточковых культур в сезоне 2026 года.

Источник: agronews

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