Плановые графики отключения света на 11 июня в Черкасской области будут действовать по указанным адресам.

В Черкасской области на 11 июня вводятся графики отключения света, которые будут действовать в связи с проведением профилактических работ, пишет Politeka.net.

Согласно информации энергокомпании, плановые графики отключения света на 11 июня в Черкасской области будут действовать по определенным адресам в соответствии с обнародованным расписанием. После завершения всех необходимых работ электроснабжение будет восстановлено в штатном режиме.

По информации «Черкассыоблэнерго», 11.06.2026 года с 09:00 до 15:00 свет будет отсутствовать. Ограничения коснутся населенного пункта Яворивка и домов по следующим адресам:

Зеленый пров. 10, 2, 20, 22, 3, 8, 9

Шкильна 6, 12, 31, 33, 35, 39, 41, 42, 44, 48, 49, 51, 53, 55

Центральна 69, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 153а, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 198, 200, 202, 204, 208, 210, 212, 214, 218, 220, 222, 224, 230

В селе Мойсивка свет будут выключать с 09:00 до 15:00. Обесточение будут ждать только жильцов домов, находящихся по следующим адресам:

Перемогы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 17, 18, 19, 20, 25, 29

Затышна 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19

Чумгацька 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 35, 45, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134А, 136

Б. Хмельныцького 1, 1/в, 3, 4, 5, 6, 6а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 67, 100

Калинова 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45

Центральна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 42

Т. Шевченка 2а, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19

В городе Погребы с 08:30 до 16:30 часов из-за плановых работ не будет электричества. Свет исчезнет по отдельным адресам. В частности, обесточат такие улицы:

пров. Садовый: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Садова: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 2А

Набережна: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 28/1

Т. Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67А, 69, 71

В. Чорновола: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Молодижна: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 82.

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