Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области рассматривается как временный формат поселения для людей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают владельцы частных домов в городах и селах региона, открывая возможность долгосрочного проживания с условием ухода за недвижимостью и исполнения бытовых обязанностей, сообщает издание Politeka.

В Жмеринском районе, в селе Потоки, доступен дом с несколькими комнатами и приусадебным участком. Объект не подключен к газоснабжению и централизованной воде, однако оборудован колодцем, печным отоплением, хозяйственными сооружениями и садом. От жителей ждут поддержания порядка и хозяйственных дел.

Еще один вариант расположен в Гоноровке Ямпольского района. Там предлагается жилье с несколькими комнатами, печным обогревом и земельным участком. Предложение ориентировано на семьи, способные самостоятельно организовать быт в сельской среде с базовой инфраструктурой.

В Виннице также доступна отдельная комната в кирпичном доме. Проживание предусмотрено для пожилой женщины или супругов пенсионного возраста. Есть водоснабжение, печное отопление, небольшой участок рядом, а санузел вынесен во двор.

В этом контексте бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области рассматривается как временный формат поселения для людей, готовых к сельскому образу жизни, а также участию в уходе за имуществом.

Такие объявления демонстрируют разные модели сотрудничества между собственниками и переселенцами, где проживание совмещается с исполнением бытовых обязанностей. Дальнейшее появление подобных вариантов зависит от инициативности владельцев и спроса среди переселенцев.

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