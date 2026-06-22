Дефицит продуктов в Днепропетровской области может проявляться скорее из-за ценовой динамики, чем из-за полного отсутствия товаров.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируется как потенциальный риск для рынка молочного сегмента на фоне общего удорожания и сокращения объемов производства, сообщает Politeka.

По данным отраслевых объединений, на ситуацию влияют сразу несколько факторов. Среди них – военные действия и удорожание энергоносителей и горючего, что отражается на себестоимости кормовой базы для животноводства.

Поэтому возрастает нагрузка на производителей: закупочная стоимость сырого молочного ресурса снижается, тогда как расходы на содержание поголовья увеличиваются. Такой дисбаланс постепенно уменьшает объем производства сырья.

В профильной ассоциации производителей отмечают, что резкого скачка стоимости в ближайшее время не ожидается. Одновременно осенью возможно повышение цен в пределах 15–25% в зависимости от категории товара.

Отдельно указывается и на риск сокращения внутреннего предложения сырья. Причина – падение объемов производства и переориентация части потоков на внешние рынки.

Эксперты уточняют, что даже при таком сценарии полки магазинов не останутся пустыми. В случае уменьшения сырьевого потока экспортная доля снизится, а внутренний спрос частично будет обеспечен за счет перераспределения.

Таким образом, дефицит продуктов в Днепропетровской области может проявляться скорее из-за ценовой динамики, чем из-за полного отсутствия товаров, хотя ситуация будет оставаться зависимой от затрат производственного цикла и рыночной конъюнктуры.

Последующая динамика будет зависеть от стоимости кормов, энергоресурсов и объемов переработки на внутреннем рынке.

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