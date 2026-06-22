Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може проявлятися радше через цінову динаміку, ніж через повну відсутність товарів.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксується як потенційний ризик для ринку молочного сегмента на тлі загального подорожчання та скорочення виробничих обсягів, повідомляє Politeka.

За даними галузевих об’єднань, на ситуацію впливають одразу кілька чинників. Серед них — воєнні дії та подорожчання енергоносіїв і пального, що відображається на собівартості кормової бази для тваринництва.

Через це зростає навантаження на виробників: закупівельна вартість сирого молочного ресурсу знижується, тоді як витрати на утримання поголів’я збільшуються. Такий дисбаланс поступово зменшує обсяги виготовлення сировини.

У профільній асоціації виробників наголошують, що різкого стрибка вартості найближчим часом не очікується. Водночас восени можливе підвищення цін у межах 15–25% залежно від категорії товару.

Окремо зазначається й ризик скорочення внутрішньої пропозиції сировини. Причина — падіння обсягів виробництва та переорієнтація частини потоків на зовнішні ринки.

Експерти уточнюють, що навіть за такого сценарію полиці магазинів не залишаться порожніми. У разі зменшення сировинного потоку експортна частка знизиться, а внутрішній попит буде частково забезпечений за рахунок перерозподілу.

Таким чином, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може проявлятися радше через цінову динаміку, ніж через повну відсутність товарів, хоча ситуація залишатиметься залежною від витрат виробничого циклу та ринкової кон’юнктури.

Подальша динаміка залежатиме від вартості кормів, енергоресурсів та обсягів переробки на внутрішньому ринку.

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