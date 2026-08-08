Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно для уязвимых категорий населения, которые были вынуждены бежать от войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предполагает размещение украинцев в безопасных городах, сообщает Politeka.

Платформа "Допомогай" предлагает бесплатное жилье для ВПЛ, которое предоставляют неравнодушные жители Одесской области. Это создает возможность безопасного и комфортного проживания для тех, кто потерял свой дом из-за войны.

Предложения включают в себя как отдельные комнаты, так и квартиры, где переселенцы могут проживать вместе с хозяевами. В городе Одесса на платформе доступны разные варианты размещения.

К примеру, на улице Жуковского предлагают комнату в двухкомнатной квартире для женщины, где проживает хозяйка 68 лет.

Владелец подчеркивает, что не нуждается в уходе, ищет компаньона для совместного проживания и компании в вечернее время. Все детали согласовываются по телефону, а проживание предоставляется без оплаты.

Еще одна крыша над головой расположена на проспекте Князя Владимира Великого. Здесь порядочная семья готова принять одинокую женщину пенсионного возраста на постоянное проживание в трехкомнатной квартире на первом этаже.

Все удобства есть, а сама комната отдельная. Владельцы ищут человека, действительно оставшегося без семьи и дома, и готовы обеспечить проживание без оплаты.

Еще один вариант бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области предлагают на улице Бригадной в самом облцентре. Это отдельная комната в доме частного сектора со всеми удобствами.

Хозяева готовы принять аккуратную женщину до 55 лет без вредных привычек и просят лишь небольшую помощь по дому. Такая форма сожительства позволяет одновременно оказывать поддержку переселенцам и организовывать быт с учетом потребностей владельцев.

Источник: Допомогай

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