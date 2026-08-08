Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье доступна в различных видах поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье предоставляется при соблюдении определенных требований и критериев отбора, пишет Politeka.net.

В Запорожье и области продолжается реализация проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», внедряемого при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Как говорится на сайте благотворительного фонда Каритас, его цель – помочь жителям, чье жилье пострадало в результате российской агрессии, а также улучшить условия проживания внутренне перемещенных лиц.

Какую гуманитарную помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье и области можно получить

Участники программы могут рассчитывать на:

малый или средний ремонт поврежденного жилья в Запорожье и общинах Запорожской области;

модернизацию жилья для внутриперемещенных лиц.

Программа охватывает дома и квартиры, которые получили повреждения из-за боевых действий, но остаются пригодными для проживания. Помощь предусматривает восстановление разбитых окон и дверей, ремонт потолка, устранение незначительных повреждений кровли, восстановление внутренних электросетей, водоснабжение и выполнение других необходимых ремонтных работ.

Кто может принять участие в программе

Подать заявку могут владельцы жилья, отвечающего следующим условиям:

повреждения были нанесены после 24 февраля 2022 года в результате боевых действий;

жилье расположено в Запорожской области не ближе 20 километров от линии боевого столкновения;

заявителем является непосредственный владелец дома или квартиры;

на момент обращения собственник не получал государственную или благотворительную помощь на восстановление этого жилья.

Поддержка предоставляется в двух форматах: заявитель может получить пособие для самостоятельного проведения ремонта или воспользоваться услугами строительной компании, которая выполнит восстановительные работы.

Проект ориентирован на домохозяйства, имеющие низкий уровень дохода или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Подать заявку могут семьи, у которых доход составляет менее 6 318 гривен на одного человека в месяц или потерявших основной источник заработка. При этом необходимо предоставить справку о доходах.

Кроме того, приоритет предоставляется семьям, принадлежащим к одной или нескольким уязвимым категориям:

одинокие матери, родители или опекуны, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет;

семьи, в составе которых есть беременная женщина или мать с ребенком в возрасте до трех лет;

многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей;

домохозяйства, где есть человек с инвалидностью или член семьи с тяжелым или хроническим заболеванием;

одинокие люди в возрасте от 60 лет или домохозяйства, состоящие из одного или двух пожилых людей, не имеющих поддержки родственников.

На что обратить внимание

Организаторы отмечают, что заявление может подать только собственник поврежденного жилья. При регистрации необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на дом или квартиру.

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