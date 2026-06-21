Дефицит продуктов в Днепропетровской области уже влияет на местных производителей и потребителей из-за уменьшения урожая важного растения.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области возник после того, как аграрии собрали только 9 миллионов тонн подсолнечника вместо прогнозируемых 11 миллионов тонн, сообщает Politeka.

Из-за нехватки сырья перерабатывающие предприятия вынуждены были оперативно искать новые поставки непосредственно у фермеров, что уже сказалось на стоимости масла и шрота.

Дефицит в Днепропетровской области затрагивает внутренний рынок, а также ощутимо влияет на международные поставки продуктов переработки подсолнечника.

Повышенный спрос на ограниченное сырье повлек за собой стремительный рост ценников. Спотовой индекс на подсолнечник с поставкой в ​​течение 30 дней для переработки повысился на 9 долларов и составляет 699 долларов за тонну с учетом НДС.

Также подсолнечный шрот на внутреннем рынке оценивается в 220–225 долларов за тонну в зависимости от формы выпуска. Стоимость масла в портах Северной Европы выросла на 20 евро и составляет 1 350 долларов за тонну.

На фоне этих изменений эксперты прогнозируют, что дефицит продуктов Днепропетровской области может повлиять на доступность масла и шрота для конечных потребителей. Также это скажется на конкурентоспособности украинских производителей на мировом рынке.

Специалисты также отмечают, что стабилизация морской логистики отчасти помогает поддерживать поставки, но не устраняет недостаток полностью.

Поэтому участники рынка ожидают, что контроль над закупками и быстрое реагирование перерабатывающих предприятий будут оставаться ключевыми для смягчения последствий.

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