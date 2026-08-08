Наиболее заметным дефицит продуктов в Полтавской области может оказаться в конце лета и осенью.

Ситуация на рынке томатов в этом сезоне остается непростой, потому что в разных странах производители сообщают о потерях урожая, что может вызвать дефицит продуктов в Полтавской области, пишет Politeka.net.

Причиной проблем стали погодные условия. В регионах, где выращивают значительные объемы томатов, засуха и продолжительная жара повлияли на растения. Кое-где ситуацию усугубили сильные осадки и другие неблагоприятные явления. Из-за сокращения урожая производителям сложнее снабжать привычные объемы поставок.

Украинские аграрии тоже работают в непростых условиях. Наибольшее влияние засушливая погода оказала на часть хозяйств в восточных областях, где недостаток влаги отразился на развитии культур. В то же время, ситуация в разных регионах страны отличается.

Благодаря использованию орошения, современным технологиям выращивания и выбору более устойчивых сортов части фермеров удалось уменьшить последствия погодных рисков. Более благоприятные условия в других областях помогли компенсировать часть потерь. Поэтому общий украинский урожай, по предварительным оценкам, может существенно не отличаться от прошлогоднего.

В то же время, стабильные объемы выращивания внутри страны не означают, что покупатели не почувствуют изменений. На конечную цену и дефицит продуктов в Полтавской области влияют сразу несколько факторов: ситуация на международном рынке, затраты на выращивание, транспортировку, хранение и сезонную доступность продукции.

Если предложение будет сокращаться, некоторые продавцы могут просматривать цены в зависимости от стоимости закупки и логистики. Наиболее заметными такие изменения могут оказаться в конце лета и осенью.

Аграрные специалисты отмечают, что погодные аномалии постепенно становятся одним из основных рисков для овощеводства. Длительная жара и дефицит влаги заставляют хозяйства вкладывать больше в полив, защиту растений и технологии, способные уменьшить зависимость урожая от погоды.

В перспективе это может влиять не только на количество доступных овощей, но и на их себестоимость. Поэтому украинским потребителям следует учитывать, что цены на сезонную продукцию могут изменяться в зависимости от урожая, погодных условий и ситуации с поставками.

Источник: AgroReview

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