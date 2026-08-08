Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве не происходило с 2022 года.

Для Полтавы были пересмотрены расчеты стоимости водоснабжения и водоотведения и решили утвердить повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.net.

По утвержденным расчетам один кубометр централизованного водоснабжения будет стоить 39 гривен без НДС. Для водоотвода определили показатель в 30,76 грн без налога. Для населения после начисления НДС общая стоимость двух услуг составит 83,71 гривны за кубометр.

Пересмотр экономических показателей связывают, прежде всего, с тем, что действующие расценки оставались без изменений с 2022 года. За это время структура издержек компании значительно поменялась, поэтому прошлый уровень оплаты закончил соответствовать фактической себестоимости услуг.

Среди факторов, наиболее повлиявших на повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве, называют подорожание электроэнергии и горючего. Выросли также затраты на заработные платы, приобретение материалов, техническое обслуживание и ремонт оборудования. Дополнительной проблемой стало уменьшение объема потребления воды.

Решение о новых показателях депутаты поддержали большинством голосов. В то же время во время заседания прозвучало предложение проработать механизмы финансовой поддержки для граждан, которые могут больше почувствовать увеличение расходов. Соответствующие рекомендации адресовали Полтавской областной военной администрации и органам местного самоуправления.

В то же время, новые цифры еще не означают немедленного изменения сумм в платежках. Председатель Полтавского областного совета Александр Беленький отметил, что расчеты должны согласовать НКРЭКУ. Применять утвержденные показатели можно после завершения предусмотренной законодательством процедуры.

В самом «Полтававодоканале» отмечают, что длительное сохранение тарифов, не соответствующих реальным расходам, создает риски для работы предприятия. В частности это может сказаться на проведении плановых ремонтов, работе аварийных бригад и содержании городской водопроводной инфраструктуры.

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