На фоне климатических рисков и сокращения урожаев в садоводстве фиксируется дефицит продуктов в Днепропетровской области, который может усугубиться из-за потерь абрикосов и персиков в 2026 году, сообщает Politeka.

По оценкам аналитика ассоциации «Ягодничество Украины» Дениса Миронова, Украина в этом сезоне рискует потерять от 40% до 60% урожая абрикосов и от 30% до 50% персиков по сравнению со средними показателями. Причиной называют погодные аномалии — в частности, февральские и апрельские похолодания, которые влияют на цветочные почки.

Эксперт отмечает, что больше всего пострадают центральные и южные регионы, где цветение начинается раньше. Там деревья оказываются наиболее уязвимыми к резким перепадам температур.

В результате формируется высокая вероятность дефицита на внутреннем рынке. Даже при импорте полностью компенсировать недостаток продукции будет сложно, поскольку внешние поставки имеют ограниченные объемы.

Среди основных стран, которые частично могут закрыть потребности Украины, называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову. В то же время зависимость от импорта не гарантирует стабилизацию цен из-за общего сезонного дисбаланса.

На этом фоне прогнозируется значительный рост стоимости фруктов. При разных сценариях повышение может составлять от 20% до 80% в зависимости от масштабов потерь урожая.

Специалисты объясняют, что ключевым фактором риска является раннее цветение косточковых культур. Абрикосы считаются наиболее чувствительными: даже незначительное понижение температуры во время цветения способно повредить цветки и снизить будущий урожай.

Дополнительно влияет и активность пчел, резко падает при холоде, что затрудняет опыление даже частично уцелевших цветов.

В этом контексте дефицит продуктов в Днепропетровской области может стать частью более широкой тенденции на фруктовом рынке, где предложение постепенно сокращается из-за погодных рисков.

Эксперт добавляет, что решающим фактором остается продолжительность морозов: кратковременные заморозки иногда позволяют частично сохранить урожай, в то время как длительное похолодание фактически уничтожает цветочные почки и потери необратимы.

