Новый график движения транспорта в Полтавской области был введен в Кременчуге после многочисленных обращений жителей о работе автобусного маршрута №3А в вечернее время, передает Politeka.

Городские власти и перевозчик согласовали корректировку расписания после жалоб пассажиров на раннее завершение рейсов. Ранее маршрутки прекращали курсировать примерно в 20:30, что создавало трудности для людей, позже возвращавшихся с работы или личных дел.

Теперь на направлении официально добавили два вечерних отправления. С Хлебозавода транспорт будет отправляться в 20:20, а из Авторынка - в 21:00.

Изменения вступили в силу с 18 мая 2026 года. В общине отмечают, что решение было принято после обсуждения ситуации во время заседания исполнительного комитета.

Тогда жители обратили внимание на неудобства в весенне-летний период, когда световой день длиннее, а потребность в вечерних поездках заметно растет.

Городской голова ранее отмечал, что для изменения расписания нужны официальные основания и обращения от населения. После этого вопрос передали перевозчику для дополнительной обработки.

В результате новый график движения транспорта в Полтавской области стал ответом на запрос общества относительно более доступного сообщения в вечернее время.

Местные жители уже активно обсуждают обновленное расписание в соцсетях, отмечая, что дополнительные рейсы частично должны решить проблему с возвращением домой после 20:00.

В транспортном секторе не исключают, что в дальнейшем графики других маршрутов также могут быть пересмотрены в зависимости от обращений пассажиров и уровня загруженности направлений.

