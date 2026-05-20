Часть пенсионеров в Запорожье имеет право на денежную помощь от государства, однако многие граждане даже не догадываются о существовании такой поддержки, пишет Politeka.net.
Она предусмотрена статьей 7 Закона Украины №1727.
Речь идет о специальной ежемесячной доплате по уходу, которую могут оформить одинокие пенсионеры почтенного возраста при условии соответствия установленным критериям.
Государство предусмотрело эту денежную помощь в Запорожье для пенсионеров, которые из-за состояния здоровья нуждаются в постоянной посторонней помощи в повседневной жизни. В первую очередь, речь идет об украинцах, проживающих самостоятельно и не имеющих близких трудоспособных родственников, способных обеспечить необходимый уход.
Помощь предусмотрена для пенсионеров от 80 лет. Размер выплаты составляет 1038 гривен в месяц.
Впрочем, начисление не производится автоматически. Для оформления доплаты необходимо пройти врачебно-консультативную комиссию (ЛКК) и подать заявление в Пенсионный фонд Украины.
Получить ежемесячное пособие могут только граждане, которые отвечают нескольким критериям одновременно:
- достигли 80-летнего возраста;
- получают пенсию по возрасту;
- проживают самостоятельно и не имеют трудоспособных родственников, которые
- обязаны их содержать;
- по заключению ЛКК нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Для назначения доплаты пенсионеру необходимо:
- обратиться к врачу и пройти врачебно-консультативную комиссию;
- подать заявление в органы Пенсионного фонда;
- предоставить пакет необходимых документов, в частности паспорт, декларацию о доходах и медицинском заключении.
В Пенсионном фонде подчеркивают, что выплата назначается исключительно после официального подтверждения права на помощь и предоставление всех необходимых документов.
