Доплаты для пенсионеров в Харьковской области остаются актуальным вопросом для многих жителей региона, ведь граждане с продолжительным страховым стажем могут ежемесячно получать дополнительно более 500 гривен, сообщает Politeka.

В Пенсионном фонде объясняют: размер надбавки зависит от количества лет, отработанных сверх установленной нормы. Каждый дополнительный период учитывается отдельно при формировании итоговых начислений.

В 2026 году для выхода на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для оформления выплат в 63 года достаточно 23 лет, а в 65 – не менее 15. Превышение этих показателей позволяет рассчитывать на дополнительные средства.

Для людей, которым пенсию назначили до октября 2011 года, действуют другие условия. Мужчинам сверхурочные годы учитывают после 25 лет работы, женщинам — после 20. Для более поздних назначений предел составляет 35 и 30 лет соответственно.

Формула подразумевает доплату в размере 1% за каждый дополнительный год. В то же время, сумма не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В настоящее время максимальный показатель за один год составляет 25,95 гривны.

Таким образом, граждане со сверхурочной стажем около 20 лет способны получать ежемесячное увеличение более чем на пол тысячи гривен. Для работающих пенсионеров окончательный перерасчет обычно проводят уже после завершения профессиональной деятельности.

В профильном ведомстве также отмечают, что Доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут совмещаться с возрастными и социальными надбавками. Это влияет на общий размер ежемесячного обеспечения.

Эксперты добавляют, что дальнейшие изменения механизма начислений будут зависеть от экономической ситуации и нагрузки на государственную систему социального обеспечения.

