Подорожание круп в Харьковской области фиксируют обновленные данные рынка бакалейной продукции на май 2026 года, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Наиболее показательная позиция – гречка. Средний уровень составляет 76,10 за кг. В торговых сетях разброс существенный: 62,90 у Auchan, 75,00 у Metro, 69,99 у Novus и 96,50 у Megamarket. По сравнению с апрелем, когда средний ориентир держался около 69,21, зафиксировано умеренное движение с волнообразной динамикой в ​​течение месяца.

В ежедневных наблюдениях видны резкие колебания: подъем до 81,80 в середине мая с последующим понижением до 76,10 в конце периода. Именно такое поведение формирует общую картину сегмента, где спрос и предложение изменяют баланс почти еженедельно. В этом контексте подорожание круп в Харьковской области становится заметным маркером потребительского рынка.

Вермишель длинная демонстрирует более прямолинейное движение. Текущий ориентир – 38,60 за килограмм. Единственный доступный показатель у Metro совпадает со средним уровнем. Для сравнения, в апреле значение составило 33,14, что свидетельствует о резком переходе на новую ценовую планку без длительных промежуточных фаз.

Макароны «перьев» имеют более мягкую динамику. Средний показатель – 34,70 за килограмм. В продаже зафиксировано 34,50 у Metro и 34,89 у Novus. Апрельский уровень составил 31,46, так что повышение произошло постепенно, с несколькими этапами коррекции за месяц.

Общая картина бакалейного сегмента демонстрирует разнонаправленное движение: гречка реагирует сильнее всего, вермишель совершает резкий переход на новый уровень, а макаронные изделия растут плавно. Рынок формирует неравномерную структуру стоимости, где каждая категория движется по собственной траектории.

