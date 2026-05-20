Графики отключения света на 21 мая охватят отдельные адреса в Запорожье из-за запланированных работ в электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .

Многочасовые отключения света испортят день. Плановые графики отключения света в Запорожье на 21 мая охватят десятки домов из-за профилактических и ремонтных работ на объектах электросетей. Ограничения необходимы для технического обслуживания оборудования, обновления отдельных участков сети и повышения стабильности электроснабжения.

С 09:00 до 17:00 часов 21 мая 2026 года будут проводить срочный ремонт электрооборудования. Потому в связи в этим выключат электричество по следующим адресам:

Архыпа Куинджи (Сурикова): 14–36

Борыса Гринченка: 68–84, 73–87

Борыса Гринченка (Крижановського): 68–84, 73–87

Голды Меир (Сусанина): 62–76

Кочубея: 47–65, 60–74

Семеренка: 59–63, 60–76

пров. Днипрорудный: 6, 8, 10, 12

пров. Спасивськый: 19–35, 22

пров. Спасивськый (Пысарева): 19–35, 22

В тот же часовой промежуток с 09:00 до 17:00 часов будут проводить плановые ремонтные работы в электросетях. Поэтому 21 мая 2026 года будут продолжаться дополнительные графики отключения света в домах Запорожья, которые расположены на следующих улицах:

Гданська (Сыбирська): 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону (Шушенська): 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122

Зачыняева: 75–77, 81–83

Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в

Нечыпора Дейкуна (Чычерина): 1–17, 4–18

Сковороды: 1–11, 2–36, 38, 40

Тараса Бульбы: 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Яворныцького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

пров. Вовчый (Ржевського): 2–8, 5–21.

