Графики отключения света на 21 мая охватят отдельные адреса в Запорожье из-за запланированных работ в электросетях, пишет Politeka.net.
Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .
Многочасовые отключения света испортят день. Плановые графики отключения света в Запорожье на 21 мая охватят десятки домов из-за профилактических и ремонтных работ на объектах электросетей. Ограничения необходимы для технического обслуживания оборудования, обновления отдельных участков сети и повышения стабильности электроснабжения.
С 09:00 до 17:00 часов 21 мая 2026 года будут проводить срочный ремонт электрооборудования. Потому в связи в этим выключат электричество по следующим адресам:
- Архыпа Куинджи (Сурикова): 14–36
- Борыса Гринченка: 68–84, 73–87
- Борыса Гринченка (Крижановського): 68–84, 73–87
- Голды Меир (Сусанина): 62–76
- Кочубея: 47–65, 60–74
- Семеренка: 59–63, 60–76
- пров. Днипрорудный: 6, 8, 10, 12
- пров. Спасивськый: 19–35, 22
- пров. Спасивськый (Пысарева): 19–35, 22
В тот же часовой промежуток с 09:00 до 17:00 часов будут проводить плановые ремонтные работы в электросетях. Поэтому 21 мая 2026 года будут продолжаться дополнительные графики отключения света в домах Запорожья, которые расположены на следующих улицах:
- Гданська (Сыбирська): 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героив 37-го батальйону (Шушенська): 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122
- Зачыняева: 75–77, 81–83
- Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в
- Нечыпора Дейкуна (Чычерина): 1–17, 4–18
- Сковороды: 1–11, 2–36, 38, 40
- Тараса Бульбы: 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
- Яворныцького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- пров. Вовчый (Ржевського): 2–8, 5–21.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.
Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.