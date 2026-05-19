Дополнительные выплаты к пенсии в Днепропетровской области назначаются женщинам, родившим и воспитавшим до шестилетнего возраста 5 или более детей, сообщает Politeka.

Процесс предоставления дополнительных выплат в Днепропетровской области регулируется нормами Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Согласно статье 1 пункта 6 этого документа, право на такую ​​финансовую поддержку имеют и женщины, которые воспитали усыновленных в установленном законом порядке детей.

Важно, что дополнительную выплату в Днепропетровской области начисляют как прибавку к основной пенсии, которую человек уже получает.

Это может быть денежное пособие по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Органы Пенсионного фонда рассчитывают сумму индивидуально для каждой женщины. Государство начисляет средства в процентах от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Если женщина родила и воспитала пятерых детей, ей дополнительно насчитывается 35%. За шестерых детей государство выплачивает 36%, за семь детей насчитывают 37%.

За восемь детей дают 38%, за девять детей выплаты составляют 39%, а за десять и более детей предусмотрено максимальные 40% от прожиточного минимума.

В случае смерти женщины, которая имела право на эти деньги, деньги не исчезают. Они могут быть учтены при оформлении поддержки в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи.

Если у умершей остался один нетрудоспособный член семьи, государство выплачивает 70% от причитающейся ему надбавки, а при наличии двух и более нетрудоспособных родственников сумма увеличивается до 90%.

