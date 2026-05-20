На тлі кліматичних ризиків та скорочення врожаїв у садівництві фіксується дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, який може посилитися через втрати абрикосів і персиків у 2026 році, повідомляє Politeka.

За оцінками аналітика асоціації «Ягідництво України» Дениса Миронова, Україна цього сезону ризикує втратити від 40% до 60% урожаю абрикосів і від 30% до 50% персиків у порівнянні з середніми показниками. Причиною називають погодні аномалії — зокрема лютневі та квітневі похолодання, які впливають на квіткові бруньки.

Експерт зазначає, що найбільше постраждають центральні та південні регіони, де цвітіння починається раніше. Саме там дерева виявляються найбільш вразливими до різких перепадів температур.

У результаті формується висока ймовірність дефіциту на внутрішньому ринку. Навіть за умови імпорту повністю компенсувати нестачу продукції буде складно, оскільки зовнішні поставки мають обмежені обсяги.

Серед основних країн, які можуть частково закрити потреби України, називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову. Водночас залежність від імпорту не гарантує стабілізації цін через загальний сезонний дисбаланс.

На цьому тлі прогнозується суттєве зростання вартості фруктів. За різних сценаріїв підвищення може становити від 20% до 80% залежно від масштабів втрат урожаю.

Фахівці пояснюють, що ключовим фактором ризику є саме раннє цвітіння кісточкових культур. Абрикоси вважаються найбільш чутливими: навіть незначне зниження температури під час цвітіння здатне пошкодити квітки та знизити майбутній врожай.

Додатково впливає й активність бджіл, яка різко падає при холоді, що ускладнює запилення навіть частково вцілілих квітів.

У цьому контексті дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може стати частиною ширшої тенденції на фруктовому ринку, де пропозиція поступово скорочується через погодні ризики.

Експерт додає, що вирішальним фактором залишається тривалість морозів: короткочасні заморозки інколи дозволяють частково зберегти врожай, тоді як тривале похолодання фактично знищує квіткові бруньки та робить втрати незворотними.

