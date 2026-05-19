Подорожание проезда в Запорожье вынудило автоперевозчиков и городские власти полностью пересмотреть действующую систему тарифов, сообщает Politeka.

Главной причиной такого решения в управлении транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета называют стремительный рост стоимости горючего и энергоносителей.

Вместе с этим существенно увеличились и другие расходы предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками.

По словам начальника управления Михаила Скороходова, оставлять текущие цены в прошлом году на билеты по всей Украине пока невозможно.

Из-за экономических факторов увеличилась стоимость запчастей, ремонта транспорта, новых шин и смазки. Также значительно выросли цены на услуги по страхованию пассажиров и регулярному обслуживанию техники.

Кроме этого, без подорожания проезда в Запорожье не обойтись из-за серьезного дефицита кадров на предприятиях.

Руководство предприятий выражает надежду, что подорожание проезда в Запорожье позволит привлекать новых водителей и специалистов других дефицитных специальностей.

За последние четыре года в областном центре уже в третий раз изменили стоимость пассажирских перевозок. Теперь одна поездка в частных маршрутках стоит 25 гривен вместо прежних 17 гривен.

В коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях тариф вырос до 20 гривен, хотя раньше составил 15 гривен.

Единственный способ сэкономить есть пассажиры, которые пользуются исключительно муниципальным транспортом и оплачивают билеты безналично с помощью карты или смартфона. Для них стоимость остается неизменной на уровне 15 гривен.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.