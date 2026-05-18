Прогноз погоды на неделю с 19 по 25 мая в Харькове сформирован на основе актуальных метеорологических данных, сообщает Politeka.

Синоптики обнародовали подробный прогноз погоды на неделю с 19 по 25 мая в Харькове на портале sinoptik.ua.

19 мая днем ​​ожидается сильный дождь с грозой, вечером будет идти дождь. Температура воздуха ночью составит от +17 ° до +19 °, утром поднимется до +23 °, а днем ​​достигнет пиковых +29 °.

20 мая большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий дождь. Столбики термометров покажут +17° ночью, +22° утром, +26° в дневные часы и +21° вечером.

21 мая днем ​​и вечером ожидается дождь, а вероятность осадков достигнет 57%. Температурные показатели зафиксируются на уровне +16° ночью, +22° утром, +27° днем ​​и +22° вечером.

22 мая днем ​​и вечером будет идти мелкий дождь. Ночью температура опустится до +16°, утром станет теплее до +22°, днем ​​ожидается до +26°, а вечером столбики термометров покажут +21°.

23 и 24 мая пройдут по подобному синоптическому сценарию. Днем и вечером будет идти мелкий дождь. Температура воздуха в эти два дня будет +16° ночью, +21° утром, +25° днем.

Прогноз погоды на неделю с 19 по 25 мая в Харькове предполагает, что 25 мая днем ​​будет идти дождь, однако ближе к вечеру он закончится. Температура воздуха в финальный день прогноза составит +15° ночью, +21° утром, +25° днем ​​и +20° вечером.

Атмосферное давление несколько повысится до 749 мм ртутного столбика ночью и утром, а максимальная скорость ветра составит днем ​​4.7 метров в секунду.

