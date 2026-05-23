Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области можно быстро найти через систему поиска на платформе.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области продолжает оставаться доступным через платформу «Допомагай», где владельцы жилья публикуют предложения для людей, выехавших с опасных территорий, сообщает Politeka.

Объявления из разных общин региона обновляются регулярно. Переселенцам предлагают комнаты, частные дома и квартиры для временного проживания.

Сервис позволяет напрямую связываться с хозяевами и уточнять бытовые условия. В публикациях обычно указывают расположение дома, наличие коммуникаций, техники и особенности сожительства. Часть вариантов рассчитана на семьи с детьми, другие – на одного человека или нескольких жителей.

В селе Потоки Жмеринского района есть дом с четырьмя комнатами и печным отоплением. Центрального водоснабжения там нет, однако есть колодец, летняя кухня, сад и хозяйственные постройки. Владельцы просят поддерживать порядок и помогать в повседневных делах.

Еще одно предложение было обнародовано в Виннице на улице Леси Украинки. Там готовы принять женщины с детьми. Дом имеет базовые удобства, а часть переселенцев проживает в помещении уже длительное время.

Также Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области можно быстро найти через систему поиска на платформе. Пользователи могут сортировать варианты по типу жилья, общине и условиям заселения.

Волонтеры отмечают, что большинство объявлений проходят предварительную проверку перед публикацией. Благодаря этому люди могут более оперативно находить актуальные места для проживания.

Местные службы добавляют, что часть вновь прибывших семей также получает гуманитарную поддержку и помощь с адаптацией после переезда.

Источник: Допомагай

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице: кто может рассчитывать на этот вид поддержки.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: насколько сложна ситуация и чего ждать покупателям.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: какие суммы придется платить жителям.