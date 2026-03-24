Дефицит продуктов в Винницкой области становится заметным из-за низкого урожая гречихи и ограниченных возможностей импорта, сообщает Politeka.

На рынке уже отмечают уменьшение предложения и постепенное повышение цен.

Спрос на крупу остается стабильным, однако внутреннего производства недостаточно для полного покрытия потребностей. Прошедший год был одним из самых низких за последние десятилетия, что повлияло на запасы и доступность продукта.

Ситуация частично повторяет предыдущие периоды недостатка, когда рынок в значительной степени зависел от внешних поставок. Импорт в таких условиях остается ключевым инструментом стабилизации.

Раньше среди главных поставщиков было несколько стран, сейчас структура изменилась: Китай сосредоточился на внутреннем потреблении, а украинские производители пока не могут активно экспортировать.

из-за войны прямые поставки из России ограничены. Часть продукции поступает по альтернативным маршрутам, в том числе транзитом через Казахстан в рамках действующих торговых соглашений.

Эксперты отмечают, что такие поставки помогают умерить резкий рост стоимости. Ожидается, что цены на гречку будут колебаться от 60 до 90 гривен за килограмм в зависимости от рыночной ситуации.

Дефицит продуктов в Винницкой области пока не критичен, но требует постоянного мониторинга: стабильность рынка зависит от своевременного импорта и нового урожая.

Специалисты советуют потребителям следить за наличием товаров в магазинах и избегать чрезмерных закупок. Местные жители призывают планировать покупки разумно и следить за изменениями цен на основные продукты.

Источник

Последние новости Украины:

