Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области может вступить в силу после завершения обсуждения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объявили жителям Барской общины, сообщает Politeka.

Речь идет о пересмотре стоимости услуг по вывозу и обработке бытовых отходов.

Соответствующий проект обнародовало коммунальное предприятие «Бар-Благоустройство». Именно эта организация обеспечивает обслуживание домохозяйств, учреждений и местного бизнеса.

Причиной пересмотра стали экономические перемены последних лет. Действующие ставки утвердили еще в 2021 году, однако за этот период значительно подорожали горючее, электроэнергия, запчасти для техники и оплата труда персонала.

В настоящее время жители платят примерно 22 гривны ежемесячно с человека за вывоз мусора. Новый проект предусматривает другие показатели:

- Управление смешанными бытовыми отходами - 216,10 грн за кубический метр;

- крупногабаритные отходы - 284,32 грн за м3;

- ремонтные отходы - 327,73 грн за м³;

- захоронение - 53,71 грн за м³.

По предварительным расчетам фактическая плата для одного жителя будет составлять около 29 гривен в месяц. Таким образом, платеж может вырасти примерно на 7 гривен по сравнению с нынешним уровнем.

Специалисты объясняют, что тариф на кубический метр является расчетным показателем. Он применяется для определения нормы образования мусора, поэтому реальная сумма в квитанции будет меньше.

Отдельные ставки действуют для предприятий и организаций. Еще в 2025 году Бар-Благоустройство пересмотрел плату для юридических лиц — с 26,78 до 40,80 гривны с НДС.

Жителям рекомендуют ознакомиться с обнародованными расчетами и учесть возможные изменения при планировании расходов, ведь повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области может вступить в силу после завершения процедуры обсуждения.

