Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області продовжує залишатися доступним через платформу «Допомагай», де власники помешкань публікують пропозиції для людей, які виїхали з небезпечних територій, повідомляє Politeka.

Оголошення з різних громад регіону оновлюються регулярно. Переселенцям пропонують кімнати, приватні будинки та окремі квартири для тимчасового проживання.

Сервіс дозволяє напряму зв’язуватися з господарями та уточнювати побутові умови. У публікаціях зазвичай вказують розташування оселі, наявність комунікацій, техніки й особливості співжиття. Частину варіантів розраховано на родини з дітьми, інші — на одну людину або кількох мешканців.

У селі Потоки Жмеринського району доступний будинок із чотирма кімнатами та пічним опаленням. Центрального водопостачання там немає, проте є криниця, літня кухня, сад і господарські споруди. Власники просять підтримувати порядок та допомагати у щоденних справах.

Ще одну пропозицію оприлюднили у Вінниці на вулиці Лесі Українки. Там готові прийняти жінок із дітьми. Оселя має базові зручності, а частина переселенців проживає у приміщенні вже тривалий час.

Користувачі мають змогу сортувати варіанти за типом помешкання, громадою та умовами заселення.

Волонтери зазначають, що більшість оголошень проходить попередню перевірку перед публікацією. Завдяки цьому люди можуть оперативніше знаходити актуальні місця для проживання.

Місцеві служби додають, що частина новоприбулих родин також отримує гуманітарну підтримку та допомогу з адаптацією після переїзду.

Джерело: Допомагай

