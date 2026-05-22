Графики отключения света будут продолжаться из-за плановых работ энергетиков в Днепропетровской области на 23 мая, сообщает Politeka.net.

В сообщениях энергетических служб подчеркивается, что речь идет о заранее запланированных технических мерах, охватывающих обслуживание, проверку и обновление отдельных элементов электросетей. Специалисты отмечают, что подобные работы являются необходимой частью регулярного процесса поддержки энергосистемы в надлежащем состоянии.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 23 мая вводится в селе Кочережкы. Ограничения продлятся с 8 до 19 часов. На 11 часов подряд будут выключать свет на улицах:

Казачья, Яблоневая, пер. Степной, Уютная, Пятихатки, Титова, Шевченко.

По информации ДТЭК Днепровские электросети, в связи с проведением профилактических работ будет временно прекращено электроснабжение в поселке Божедаривка. Обесточивание носят плановый характер и продлятся с 08:00 до 18:00 часов. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

Выконкомивська: 4, 5, 6, 8, 9, 9/А, 10, 10/А, 11, 12, 12/А, 14, 15, 18, 19, 20, 21

Кооператывна: 20, 20/Б, 24, 26, 31, 31/А, 31/В, 31/Ж, 31Д, 31-Е/1, 32, 38, 42, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64.

В селе Бежедаривка исчезнет электричество в селе. Обесточивание будет с 08:00 – 18:10 часов. Однако ограничения будут продолжаться только на улице:

Кооператывна: 20, 20/Б, 24, 26, 31, 31/А, 31/В, 31/Ж, 31Д, 31-Е/1, 32, 38, 5



Готовьтесь к длительным отключениям света в субботу. С 08:00–19:00 в селе Днипрове вводятся дополнительные графики отключения света. Ограничения будут действовать только по отдельным адресам:

Центральна: 1, 1/А, 10, 11, 12, 14, 15, 15/А, 16, 17, 18, 19, 2, 2/А, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 6, 7, 78, 8, 9.



Источник: Вербківська сільська територіальна громада

Источник: Новоолександрівська ОТГ

Источник: Божедарівська СТГ

