Гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице включает в себя не только продуктовые наборы, но и информационную поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице продолжает оказываться местным жителям и внутренне перемещенным людям, сообщает Politeka.

Инициативу реализует центр "ЯМариуполь Винница" совместно с городской администрацией.

Каждый месяц участникам передают наборы с продуктами первой необходимости. В упаковки входят крупы, макаронные изделия, консервы, сахар, чай и другие базовые товары. Такая поддержка помогает снизить расходы на питание и частично облегчает планирование бюджета.

Выдачу организовали по предварительному графику. Это позволяет избежать больших очередей и сделать получение пакетов более удобным для пожилых посетителей. Многие отмечают, что регулярная поддержка придает уверенности в повседневной жизни.

Узнать дату получения можно в центре «ЯМариуполь Винница». Пункт работает по адресу: улица Соборная, 50. Представители организации советуют следить за объявлениями и приходить в указанное время.

Кроме продуктов, специалисты предоставляют консультации по социальным программам. Посетителям объясняют порядок оформления документов, рассказывают о государственных сервисах и возможных видах поддержки для людей постарше.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице включает в себя не только продуктовые наборы, но и информационную поддержку, которая помогает лучше ориентироваться в доступных социальных услугах.

Координаторы добавляют, что программа может расширяться в зависимости от ресурсов и участия партнеров, а жителей просят сообщать о пожилых людях, которым может потребоваться такая поддержка.

