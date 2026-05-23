Графики отключения света в Черкасской области на 24 мая связаны с необходимостью технического обслуживания электросетей.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света, которые продлятся в Черкасской области на 24 мая, сообщает издание Politeka.net.

В энергетических службах объясняют, что графики отключения света в Черкасской области на 24 мая связаны с необходимостью технического обслуживания электросетей, обновлением оборудования и проверкой его состояния. Такие мероприятия являются частью системной работы по повышению надежности энергоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций в будущем.

«Черкасиобленерго» предупредили об отключении электроэнергии в нескольких населенных пунктах. 24.05.2026 года с 08:00 до 17 часов будут выключать электричество в поселке Вильшана, однако ограничения будут действовать по следующим адресам:

Вильшанська: 10, 11, 12, 13, 22а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Т. Шевченка: 204, 206, 208, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 258

Л. Украинкы: 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75

С 08:00 до 17:00 вводят дополнительные графики отключения света в селе Аврамивка. Электричество исчезнет только по следующим адресам:

Захысныкив: 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50/а, 52, 54, 56, 60, 62, 55

Тыха: 1, 4, 5, 6, 7

Гирська: 10, 11, 12, 13, 15, 19, 1а, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 7, 9

Аврамивська: 22, 24, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 4, 6, 7, 8, 9

В. Чорновола: 1, 13, 15, 3, 7, 9

С 08:00 до 17:00 часов будет отсутствовать электричество в городе Монастырище. В этот день будут проводить плановые ремонтные работы, из-за чего будут выключать свет на улицах:

пров. Рынковый: 11, 15, 19, 9, 17

Рынкова: 15, 17, 17/в, 39, 41, 43, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 31, 33, 6

Б. Хмельныцького: 48а, 50

Соборна: 77, 101, 105, 107, 113К, 122П, 122р

пров. Мыру: 2.

