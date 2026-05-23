Подорожчання проїзду в Дніпрі офіційно набуло чинності 9 травня: перевізники перевели маршрутні автобуси на тариф 23 гривні за одну поїздку, передає видання Politeka.

Попередню зміну вартості фіксували у січні. Тоді мешканці платили 20 гривень, а причинами називали здорожчання енергоносіїв, нестабільний валютний ринок та перебої з електрикою.

У Дніпровській міській раді підтвердили нові розцінки. Посадовці пояснили рішення оновленими економічними показниками транспортної галузі.

Представники автопідприємств заявляють про суттєве збільшення витрат на дизель, мастила й технічне обслуговування. Через це компаніям дедалі складніше підтримувати стабільний випуск автобусів.

Керівник одного перевізника Андрій Русавський повідомив також про кадровий дефіцит. Частина водіїв і працівників сервісу звільнилася, тому окремі машини тимчасово залишаються без рейсів.

У транспортному департаменті уточнили: після коливань світового паливного ринку оптова ціна дизеля наблизилася до 90 гривень за літр. Раніше показник тримався біля 70.

Чиновники зазначають, що фактична собівартість пасажирських перевезень уже сягає 28–32 гривень залежно від напрямку. Водночас різке збільшення тарифу могло б створити додаткове навантаження для містян.

У міськраді додають, що подорожчання проїзду в Дніпрі відображає ситуацію й в інших українських містах, де ціни також переглядають через витрати перевізників та нестачу персоналу.

Фахівці прогнозують, що ситуація на паливному ринку й надалі визначатиме зміни тарифів у сфері громадських перевезень.

