В Полтавской области предупредили о введении дополнительных графиков отключения электроэнергии на 22 мая. Как отмечается, временные ограничения в электроснабжении связаны с проведением плановых работ на энергетической инфраструктуре региона.

Энергетики объясняют, что такие меры являются составной частью системного технического обслуживания сетей, направленного на поддержание стабильной работы энергосистемы и уменьшение рисков возможных аварий в будущем.

В селе Слобидка с 08:00–17:00 будут продолжаться дополнительные графики отключений электричества, которые охватят улицы:

Володымыра Денысенка: 1–56

Захысныкив Украины: 1–35

Мыру: 1–18

Перемогы: 1–36

Садова: 2–37

С 08:00–17:00 часов в пгт. Нови Санжары будет отсутствовать свет. Ограничения носят плановый характер и будут действовать только на улицах:

Антона Головатого: 2–59

Дорожный провулок: 1, 2, 3, 7, 9

Заворсклянськый провулок: 2–16/17

Луговый провулок: 1–20

Озерный провулок: 1–18

Ромашковый провулок: 1–25

Носенка Ивана: 38

С 08:00–17:00 часов будут выключать электричество в селе Зачепыливка. Это произойдет из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Ограничения будут действовать на улицах:

8 Березня: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Берегова: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47

Бузкова: 1, 1А, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Видпильный: 4, 6

Видпильня: 10

Городний: 2, 5

Дачный: 2, 8

Дорожна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Заводська: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Козацька: 1–27, 29, 32, 34, 36, 38

Кругла: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13

Лисна: 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20

Мыру: 13–126

Огородний: 1

Озерный: 1, 3, 5, 7, 9

Пищана: 1/1, 1Б, 2, 4–12, 16, 18, 22

Польова: 1–16

Сосновый: 1, 3, 4

Шевченка: 1–42

Шкильна: 1–10, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 23, 25.

