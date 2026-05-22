Жителям советуют учитывать повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области при планировании ежемесячных расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области повлекло за собой пересмотр стоимости вывоза бытовых отходов в Костополе после решения исполнительного комитета городского совета, передает издание Politeka.

Местные власти объяснили обновление ростом расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Среди главных факторов – подорожание дизельного горючего, ремонт техники, закупка комплектующих и техническое обслуживание спецтранспорта.

После корректировки тарифов обработка одного кубометра мусора для населения составит 338,79 грн. Ранее этот показатель равнялся 239,67 грн, поэтому разница оказалась существенной для потребителей.

Для предприятий и других категорий потребителей установили отдельную ставку – 370,03 грн за аналогичный объем услуг. Окончательная сумма платежей будет зависеть от количества зарегистрированных лиц и типа жилья.

В горсовете отмечают, что предварительный пересмотр расценок проводился еще в прошлом году. С этого времени себестоимость работ возросла настолько, что старые показатели перестали соответствовать реальным затратам коммунального предприятия.

На фоне этих изменений повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области активно обсуждают жители, ведь новые начисления могут повлиять на семейные бюджеты.

Специалисты отрасли также отмечают, что подобные пересмотры тарифов фиксируют и в других регионах страны из-за инфляционного давления, роста логистических затрат и удорожания ресурсов для коммунальных предприятий.

Источник: 24 Ровно

