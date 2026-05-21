Вводят новый график движения поездов в Полтавской области и некоторые поезда временно изменят время прибытия и отправления на отдельных станциях.

Новый график движения поездов в Полтавской области временно вводит "Укрзализныця" из-за продолжения плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

В компании объясняют, что корректировка расписания связана с проведением технического обслуживания путей, модернизацией отдельных участков и необходимостью обеспечения безопасного и стабильного движения поездов.

Информация о временных изменениях обнародована на официальном сайте «Укрзализныци». В связи с этим вводится новый график движения поездов в Полтавской области, а некоторые поезда временно изменят время прибытия и отправления на отдельных станциях. Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание перед поездкой во избежание неудобств при планировании маршрута.

В частности, поезд №7006 сообщением Кременчуг - Полтава-Южная будет курсировать по измененному графику 23-30 мая и 1 июня 2026 года. Отправление из Кременчуга запланировано в 05:58, дальше он будет останавливаться на станциях Потоки, Галещина, Козельщина, Ганивка, Кобеляки, Лещиновка, Новые Санжары и Малая Перещепинская. Прибытие на станцию ​​Полтава-Южная — в 08:02.

Также измененное расписание будет действовать для экспресса №6532 Кременчуг - Полтава 22, 25 и 26 мая 2026 года. После станции Галещина рейс будет курсировать по скорректированному графику с дополнительными остановками на платформах Козельщина, Зеленовка, Куликовка, Голубово, Жарки, Бабенково, Собковка, Ткаченково, Писаревская, Головачанская, Безручко, Клюшники, Зинцы и Терешки. В Полтаву-Южную он прибывает в 11:40.

Кроме того, временные изменения коснутся и экспресса №6536 Кременчуг - Полтава-Южная. 29 мая, а также 1, 2 и 3 июня 2026 года после станции Малая Перещепинская он будет курсировать по обновленному маршруту из-за остановок Головач и Терешки. Прибытие в Полтаву-Южную запланировано на 23:25.

